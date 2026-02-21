iSport.ua
Сборная Украины не вышла в суперфинал лыжной акробатики

Надежда на олимпийские медали угасла.
Сегодня, 12:46       Автор: Антон Федорцив
Ангелина Брыкина / Getty Images
Ангелина Брыкина / Getty Images

Украинцы Ангелина Брыкина, Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк выступили в миксте на Олимпиаде-2026. Тройка сборной Украины финишировала шестой в командном турнире.

За свое выступление фристайлисты получили 254,67 балла. Этого результата не хватило для выхода в суперфинал. Сборная Швейцарии, завоевавшая последнюю путевку, набрала 278,48 балла.

Больше всего в общую копилку принесла Брыкина 90,58 балла. Котовский добавил 87,17 балла. Меньше всего сборной Украины принес Окипнюк - 76,92 балла.

К слову, накануне Окипнюк финишировал на 10-й строчке в личных соревнованиях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фристайл лыжная акробатика Александр Окипнюк Дмитрий Котовский Олимпиада-2026 Ангелина Брыкина

