iSport.ua
Русский Українська

Флойд Мейвезер объявил о возвращении на ринг

Нацелен на новые финансовые рекорды.
Сегодня, 13:11       Автор: Валентина Чорноштан
Флойд Мейвезер / Getty Images
Флойд Мейвезер / Getty Images

Флойд Мейвезер-младший объявил о возобновлении карьеры.

Добавим, что этой весной 48-летний боксёр проведёт выставочный бой с Майк Тайсон. До встречи с Тайсоном в активе Мейвезера около десяти выставочных поединков.

Флойд подписал контракт с CSI Sports и Fight Sports. Отметим, что это один из крупнейших в мире владельцев прав на архивные боксёрские видео.

Во время своего заявления о возвращении на ринг Мейвезер сказал: "Никто не соберёт больше зрителей. Никто не соберёт больше просмотров. Никто не заработает больше денег".

К слову, популярный промоутер назвал будущего чемпиона тяжёлого веса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флойд Мейвезер

Статьи по теме

Бой Мейвезер - Тайсон всё-таки состоится. Инсайдер назвал дату и место Бой Мейвезер - Тайсон всё-таки состоится. Инсайдер назвал дату и место
Усик - четвертый: The Ring опубликовал рейтинг P4P в 21 веке Усик - четвертый: The Ring опубликовал рейтинг P4P в 21 веке
"Можем организовать реванш": Тайсон рассказал, с кем хочет подраться после Мейвезера "Можем организовать реванш": Тайсон рассказал, с кем хочет подраться после Мейвезера
Пакьяо и Мейвезер ведут переговоры о реванше Пакьяо и Мейвезер ведут переговоры о реванше

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Рида после прорыва возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Рида после прорыва возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: сыграют матчи Реал Мадрид, Ливерпуль, Ман Сити
просмотров
Свитолина сразится с Пегулой за титул в Дубае
просмотров

Последние новости

Украина15:05
ЛНЗ уверенно переиграл Эпицентр
Европа14:52
Бывшая звезда МЮ назвала идеальную пару полузащитников для "красных дьяволов"
Олимпийские игры14:42
Клебо выиграл лыжный марафон Олимпиады-2026
НБА14:28
Леброн делит рекорд Мэджика Джонсона
Теннис14:20
Свитолина сразится с Пегулой за титул в Дубае
Формула 114:02
Леклер оценил подготовку к открытию сезона
Европа13:55
Рома и Боруссия Д присоединились к гонке за экс-напарником Забарного
Украина13:45
Шандрук провёл юбилейный матч, Полтава обновила антирекорд
Европа13:27
Челси готов продать купленного в прошлом году форварда
Бокс13:11
Флойд Мейвезер объявил о возвращении на ринг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK