Флойд Мейвезер объявил о возвращении на ринг

Флойд Мейвезер-младший объявил о возобновлении карьеры.

Добавим, что этой весной 48-летний боксёр проведёт выставочный бой с Майк Тайсон. До встречи с Тайсоном в активе Мейвезера около десяти выставочных поединков.

Флойд подписал контракт с CSI Sports и Fight Sports. Отметим, что это один из крупнейших в мире владельцев прав на архивные боксёрские видео.

Во время своего заявления о возвращении на ринг Мейвезер сказал: "Никто не соберёт больше зрителей. Никто не соберёт больше просмотров. Никто не заработает больше денег".

К слову, популярный промоутер назвал будущего чемпиона тяжёлого веса.

