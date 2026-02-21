Популярный промоутер назвал будущего чемпиона тяжёлого веса

Промоутер Эдди Хирн назвал боксера, который может стать чемпионом в тяжёлом весе.

Теремоана Теремоана этот парень чистое золото. В нём я вижу будущего чемпиона в тяжёлом весе. Реально в это верю. В нём я вижу ещё и невероятно харизматичную личность. Он буквально озаряет своим присутствием.

"В нём есть всё. Но нужно понимать, что сейчас он делает только первые шаги и находится на раннем этапе карьеры", - сказал он в интервью Fox Sports Australia.

Добавим, что Теремоана - австралийский боксер, у него в активе девять боёв, и все они закончились нокаутом.

Ранее отец Тайсона Фьюри высказался о очередном возвращении сына на ринг.

