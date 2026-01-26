"Никаких разговоров о боксе": Промоутер рассказал о состоянии Джошуа после трагической аварии

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о состоянии своего подопечного после смертельной аварии, в которой погибли два его тренера.

Представитель британского боксера отметил, что пока не знает, собирается ли его клиент продолжать карьеру.

"Я встречался с Джошуа на прошлой неделе. Безусловно, физически он восстанавливается. Джошуа восстанавливается эмоционально и духовно, но, честно говоря, в действительности у нас нет никаких разговоров о боксе.

Многие спрашивают меня, когда он снова подерется. И я отвечаю, что мы даже это не обсуждали. Я думаю, что сейчас нужно оставить его в покое, чтобы он сделал то, что должен сделать в данный момент. Вот и все.

Как я уже сказал, ему необходимо восстановиться физически, оплакать друзей и позаботиться о семьях Сины и Латифа. Затем, если придет время, он скажет, что готов, и вернется в тренировочный лагерь", - приводит слова Хирна BoxingScene.

Напомним, что ДТП случилось 29 декабря в Нигерии. Автомобиль, в котором находился Джошуа, врезался в грузовик, стоявший на обочине, вследствие чего погибли два его тренера Сина Гами и Латиф "Латц" Айоделе. Сам боксер отделался небольшими повреждениями и через несколько дней был выписан из больницы и вернулся в Великобританию, чтобы продолжить восстановление.

