iSport.ua
Русский Українська

"Последнее, о чем хочет слышать": Промоутер Фьюри высказался о бое с Джошуа на фоне трагичной аварии

Фрэнк Уоррен оценил вероятность ранее планируемого поединка.
Сегодня, 01:08       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, ответил, возможен ли еще бой с Энтони Джошуа после автомобильной аварии с его участием, в которой погибли два его тренера.

Функционер выразил уверенность, что потенциальный соперник его подопечного сейчас совсем не думает об этом поединке.

Читай также: Джошуа собирается завершить карьеру после смертельного ДТП с его участием

"Знаете, должно быть большое предложение, и если Тайсон получит то, чего ожидает, я думаю, он будет драться. Но важно то, с кем он будет драться.

На прошлой неделе с Эй Джеем произошла ужасная вещь. Та ужасная автокатастрофа, в которой погибли два его друга. Это был бой, о котором все говорили. И это был тот бой, над организацией которого, я думаю, все работали. Он должен был состояться в конце следующего лета, примерно в августе или же в сентябре.

Но кто знает, что произойдет, и кто вообще будет говорить об этом с Эй Джеем? Я уверен, это последнее, о чем он хочет слышать сейчас", - сказал Уоррен в комментарии BoxNation.

Ранее промоутер Джошуа отреагировал на информацию о завершении карьеры боксером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен

Статьи по теме

Промоутер рассказал, когда Итаума выйдет на титульный бой Промоутер рассказал, когда Итаума выйдет на титульный бой
"Не осознавал, насколько они особенные": Джошуа сделал заявление о погибших тренерах "Не осознавал, насколько они особенные": Джошуа сделал заявление о погибших тренерах
"Ему нужно время": Промоутер отреагировал на информацию о завершении карьеры Джошуа "Ему нужно время": Промоутер отреагировал на информацию о завершении карьеры Джошуа
"Побеждал всех с пузом": Фьюри - о том, как готовится к возвращению на ринг "Побеждал всех с пузом": Фьюри - о том, как готовится к возвращению на ринг

Видео

ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров
ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: четвертый этап Кубка мира в Оберхофе продолжится мужским пасьютом и женской эстафетой
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: матчи Кубка Англии и 1/4 финала Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Бокс01:08
"Последнее, о чем хочет слышать": Промоутер Фьюри высказался о бое с Джошуа на фоне трагичной аварии
Европа00:35
Ноттингем Зинченко вылетел из Кубка Англии от середняка Чемпионшипа
Вчера, 23:59
Европа23:59
Барселона собирается продлить контракт с травмированным защитником
Бокс23:40
Промоутер рассказал, когда Итаума выйдет на титульный бой
Другие страны23:15
Кубок африканских наций-2025: Сенегал обыграл Мали на пути в полуфинал, Марокко одолело Камерун
Европа22:58
Травма Довбика может оказаться серьезней, чем предполагалось
Бокс22:05
"Не осознавал, насколько они особенные": Джошуа сделал заявление о погибших тренерах
Формула 121:40
Формула 1: Все команды определились с датами презентаций новый болидов на 2026 год
Украина20:58
Григорчук третий раз возглавил Черноморец и пообещал вывести команду в УПЛ
Другие20:22
Мандзий одержал победу на этапе Кубка наций по санному спорту
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK