"Последнее, о чем хочет слышать": Промоутер Фьюри высказался о бое с Джошуа на фоне трагичной аварии

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, ответил, возможен ли еще бой с Энтони Джошуа после автомобильной аварии с его участием, в которой погибли два его тренера.

Функционер выразил уверенность, что потенциальный соперник его подопечного сейчас совсем не думает об этом поединке.

Читай также: Джошуа собирается завершить карьеру после смертельного ДТП с его участием

"Знаете, должно быть большое предложение, и если Тайсон получит то, чего ожидает, я думаю, он будет драться. Но важно то, с кем он будет драться.

На прошлой неделе с Эй Джеем произошла ужасная вещь. Та ужасная автокатастрофа, в которой погибли два его друга. Это был бой, о котором все говорили. И это был тот бой, над организацией которого, я думаю, все работали. Он должен был состояться в конце следующего лета, примерно в августе или же в сентябре.

Но кто знает, что произойдет, и кто вообще будет говорить об этом с Эй Джеем? Я уверен, это последнее, о чем он хочет слышать сейчас", - сказал Уоррен в комментарии BoxNation.

Ранее промоутер Джошуа отреагировал на информацию о завершении карьеры боксером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!