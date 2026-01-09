iSport.ua
"Ему нужно время": Промоутер отреагировал на информацию о завершении карьеры Джошуа

Представитель британского экс-чемпиона высказался о его будущем после смертельного ДТП.
Сегодня, 18:38       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, отреагировал на слухи о возможном завершении карьеры его клиентом после смертельной аварии, в которой погибли два его тренера.

Представитель британского боксера отметил, что их команда не будет делать сейчас никаких заявлений по этому поводу, и призвал не беспокоить его подопечного и дать ему время на восстановление.

Читай также: Джошуа впервые отреагировал на трагическое ДТП, в котором погибли его тренеры

"Честно говоря, на этом этапе мы не будем давать никаких комментариев. Просто из-за уважения к Энтони, учитывая, через что он прошел после трагической утраты Сины и Латца.

Сейчас ему нужно время и уединение. Поэтому мы не будем ничего говорить насчет его карьеры. Никаких заявлений по поводу его дальнейших шагов.

Это ужасная трагедия, и ему необходимо время, чтобы отойти от этого физически и эмоционально. Здесь нечего обсуждать. Давайте помолимся за него и семьи пострадавших в этом ужасном происшествии", - приводит слова Хирна talkSPORT.

Напомним, ранее появилась информация, что Джошуа якобы принял решение завершить карьеру после трагической аварии, о чем, по словам дяди боксера, уже сообщил своей семье.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн

