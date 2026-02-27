iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Сборная Украины U-21 выбрала стадион на матч квалификации к Евро-2027

Поединок примет соседняя страна.
Сегодня, 20:41       Автор: Антон Федорцив
Kosicka futbalova arena / Getty Images
Kosicka futbalova arena / Getty Images

Молодежная сборная Украины 27 марта встретится с литовскими сверстниками. Матч отбора к чемпионату Европы организуют в словацком Кошице, сообщает официальный сайт УАФ.

Поединок состоится на стадионе Kosicka futbalova arena. В прошлом году арена принимала матчи молодежного Евро-2025. В сезоне 2022/23 на местном стадионе Днепр-1 провел групповой этап Лиги Европы.

В четырех поединках квалификации Украина U-21 набрала 4 очка. Единственную победу подопечные Унаи Мельгосы одержали как раз над молодежной сборной Литвы (4:0). Балтийская команда за пять туров набрала всего 1 пункт.

Напомним, ранее УАФ определилась со стадионом на плей-офф отбора к ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины U-21 уаф Kosicka futbalova arena

Статьи по теме

Шевченко пообщался с президентом ФИФА после скандала с возможным возвращением россиян Шевченко пообщался с президентом ФИФА после скандала с возможным возвращением россиян
УАФ определилась с судьбой Косенко после Евро-2026 УАФ определилась с судьбой Косенко после Евро-2026
Шевченко рассказал о перспективах Реброва во главе сборной Украины Шевченко рассказал о перспективах Реброва во главе сборной Украины
"Не рассматривается": Шевченко сделал заявление о возможном возвращении россиян на международную арену "Не рассматривается": Шевченко сделал заявление о возможном возвращении россиян на международную арену

Видео

Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона
Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, а также игры Астон Виллы и Леванте
просмотров

Последние новости

Бокс22:40
Усик отреагировал на поединок с Верховеном
Европа21:59
Саутгейт откровенно оценил возможность работы в АПЛ
Бокс21:12
Усик сойдется в бою с легендой кикбоксинга
Украина20:41
Сборная Украины U-21 выбрала стадион на матч квалификации к Евро-2027
Лига Чемпионов20:05
Лига чемпионов: УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала
Европа19:53
Арсенал и Манчестер Сити положили глаз на таланта Брайтона
Лига конференций19:42
Тренер Шахтера хочет сменить место проведения матча 1/8 финала Лиги конференций
Формула 119:19
Дебютант Формулы-1 назвал болид в честь чемпиона мира
Теннис19:05
Калинина вышла в полуфинал турнира в Анталье
Украина18:50
Календарь Шахтера: "горняки" одержали победу над Вересом в матче УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK