Сборная Украины U-21 выбрала стадион на матч квалификации к Евро-2027

Молодежная сборная Украины 27 марта встретится с литовскими сверстниками. Матч отбора к чемпионату Европы организуют в словацком Кошице, сообщает официальный сайт УАФ.

Поединок состоится на стадионе Kosicka futbalova arena. В прошлом году арена принимала матчи молодежного Евро-2025. В сезоне 2022/23 на местном стадионе Днепр-1 провел групповой этап Лиги Европы.

В четырех поединках квалификации Украина U-21 набрала 4 очка. Единственную победу подопечные Унаи Мельгосы одержали как раз над молодежной сборной Литвы (4:0). Балтийская команда за пять туров набрала всего 1 пункт.

Напомним, ранее УАФ определилась со стадионом на плей-офф отбора к ЧМ-2026.

