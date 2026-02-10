iSport.ua
УАФ определилась с судьбой Косенко после Евро-2026

"Сине-желтые" выбыли в четвертьфинале соревнований.
Вчера, 19:26       Автор: Антон Федорцив
Александр Косенко / Getty Images
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял несколько кадровых решений. Александр Косенко останется главным тренером сборной Украины по футзалу, сообщает официальный сайт УАФ.

Отечественный специалист возглавил "сине-желтых" в 2014 году. Под руководством Косенко сборная достигла наилучшего результата на чемпионатах мира – 3-е место (2024). Также его подопечные проиграли матч за "бронзу" на Евро-2022.

Параллельно с назначением Косенко УАФ утвердила на новый период тренеров сборной Украины U-19 и женской национальной команды. Первый начал работу с юношеской сборной в 2022 году, а второй до недавнего времени был и. о. наставника женской сборной Украины.

Кстати, ранее сборная Испании обыграла Португалию в финале Евро-2026.

