УАФ отреагировала на намерения президента ФИФА восстановить в правах российские команды

УАФ обратилась к президенту ФИФА Джанни Инфантино после его высказываний о возможном возвращении на международную арену российских команд.

По этому поводу украинская ассоциация опубликовала заявление на своем официальном сайте.

Читай также: Инфантино собрался вернуть российские команды на международную арену

"Украинская ассоциация футбола призывает ФИФА и ее президента Джанни Инфантино не менять позицию футбольных органов по отстранению россиян от футбольных соревнований, пока продолжается война против Украины.

Военные действия на территории Украины продолжаются, ситуация не улучшилась, атаки разрушают гражданскую инфраструктуру и жизнь мирного населения. россияне продолжают наступать на линии столкновения. Из-за постоянных атак населенных пунктов по всей территории страны миллионы украинцев остаются без света, воды и тепла.

Мы не согласны с утверждением, что бан против агрессора не работает. Мы считаем отстранение от участия в соревнованиях эффективным методом давления на агрессора. Потенциальная реинтеграция любых сборных россии ставит под угрозу безопасность и целостность соревнований. Напомним, что эта позиция и предостережения указаны в решении Спортивного арбитражного суда города Лозанны по делу CAS 2022/A/8708 Football Union of Russia (FUR) v. "Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et al", - говорится в заявлении УАФ.

Ранее сообщалось, что УАФ пожаловалась в УЕФА на попытки интегрировать оккупированные территории в российские турниры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!