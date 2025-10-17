iSport.ua
УАФ пожаловалась в УЕФА на попытки интегрировать оккупированные территории в российские турниры

Ассоциация будет ждать реакции на появление фейковых клубов.
Сегодня, 17:00       Автор: Антон Федорцив
Дом футбола / Wikipedia
Дом футбола / Wikipedia

Украинская ассоциация футбола отправила УЕФА письмо по поводу незаконной интеграции футбольных клубов с временно оккупированных территорий Украины в соревнования страны-агрессора. УАФ призвала союз дать оценку деятельность российских функционеров, сообщает официальный сайт организации.

"Фиктивный ФК Шахтер уже получил лицензию и одобрение национальной футбольной лиги россии для участия в следующем сезоне. Команда использует название и айдентику настоящего украинского ФК Шахтер без каких-либо законных оснований или разрешений", – говорится в обращении.

Кроме того, во Второй лиге страны-агрессора могут появиться еще два клуба с оккупированных территорий. По образцу псевдоШахтера оккупанты и коллаборанты создали фейковую луганскую Зарю. Третий клуб – Фрегат из оккупированных районов Херсонской области.

К слову, форвард киевского Динамо Владислав Блэнуцэ сделал солидный донат на ВСУ после скандала с публикациями в сети.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа РФС уаф

