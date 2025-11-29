iSport.ua
Дуэт функционеров УАФ получил наказание за дисквалификацию Синчука

Ассоциация завершила служебное расследование.
Сегодня, 11:19       Автор: Антон Федорцив
Сборная Украины U-20 / Getty Images

Два работника УАФ поплатились за упущение на чемпионате мира U-20. Им объявили выговоры по результатам разбирательства, сообщает Tribuna.com.

"Руководствуясь статьями 139, 147 Кодекса законов о труде Украины, в связи с совершением действий, которые привели к нарушению дисциплинарных и регламентных норм ФИФА в финальной части юношеского чемпионата мира U-20, рекомендовать администрации УАФ применить Вакалюка Сергея Ивановича, менеджера Отдела подготовки и проведения мероприятий сборных команд, и Пелина Дмитрия Николаевича, начальника Отдела подготовки и проведения мероприятий сборных команд, дисциплинарное взыскание – выговоры", – говорится в сообщении УАФ.

Обоих функционеров будет ждать образовательное мероприятие по повышению знаний дисциплинарных и регламентных норм. Также разъяснят правила и полузащитнику Геннадию Синчуку. Кроме того, УАФ введет тестирование для админперсонала.

Синчук вышел на разминку в поединке против Парагвая U-20, хотя был дисквалифицирован. Как следствие, ФИФА продлила бан украинца еще на 1 матч. Лидер "сине-желтых" пропустил 1/8 финала против испанской молодежки (0:1).

Кстати, ранее Сергей Ребров оценил шансы сборной Украины пройти Швецию в плей-офф отбора к ЧМ-2026.

