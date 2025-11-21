iSport.ua
Ребров оценил шансы сборной Украины в противостоянии со Швецией

Наставник национальной команды поделился мнением о сопернике в плей-офф отбора на ЧМ-2026.
21 ноября, 18:42       Автор: Игорь Мищук
Сергей Ребров / Getty Images
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о будущем противостоянии со Швецией в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Наставник "сине-желтых" отметил, что все будет зависеть от того, в каком состоянии команды подойдут к матчу в марте, но считает, что шансы равные.

Читай также: Ребров допустил перенос матчей УПЛ ради сборной Украины

"Грэм Поттер сказал, что это отличный шанс для Швеции? Я думаю, это хорошая мотивация для игроков. Я не знаю, как для них, отличный шанс или не отличный, но игра покажет.

Думаю, действительно очень важно, в каких кондициях подойдут команды, потому что в этом отборочном цикле Швеция почти все матчи не играла в оптимальном составе, всегда были травмированы игроки, которые действительно очень важны для их сборной.

Поэтому очень важно, как к марту подойдет и наша команда, и Швеция, но, надеюсь, шансы равны. Сейчас вышла такая жеребьевка, нужно готовиться и играть с такими эмоциями, как мы играли против Исландии.

Подготовка уже началась, когда мы узнали соперника, поэтому сейчас много информации, много игр, которые мы будем просматривать. Также просматривали наших кандидатов, потому что я доволен, что сейчас есть достаточная конкуренция почти на всех позициях. Надо выбирать игроков, которые действительно будут играть в марте. Поэтому работы много, будем готовиться", - рассказал Ребров УПЛ ТБ.

Напомним, что по итогам жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2026 сборной Украины в соперники досталась Швеция. Победитель этого противостояния, которое состоится 26 марта, в решающем матче отбора встретится с сильнейшим в поединке Польша - Албания.

