Ребров назвал нецелесообразным оставаться сборной Украины в Польше

УАФ будет искать новый дом для "сине-желтых".
21 ноября, 18:20       Автор: Антон Федорцив
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер национальной команды Украины Сергей Ребров поделился мыслями о плей-офф отбора в ЧМ-2026. Специалист предложил сменить место проведения домашних поединков, сообщает УПЛ ТБ.

"Думаю, 100 %, если мы пройдем шведов, мы не будем играть против поляков в Польше. Это ненормально. Вчера мы только узнали соперников. Сейчас мы выбираем.

Речь идет об обеих матчах? Про оба, потому что они оба домашние, нам не нужно постоянно переезжать, вы же понимаете логистику. Если мы выбираем какую-то страну, то там нужно проводить оба матча", – заметил Ребров.

В квалификации к Мундиалю сборная Украины принимала соперников в польских городах (Вроцлав, Краков, Варшава). В свою очередь в Лиге наций 2024/25 "сине-желтые" сыграли 1 поединок в Праге.

Напомним, ранее Ребров допустил перенос поединков украинской Премьер-лиги.

