Ребров допустил перенос матчей УПЛ ради сборной Украины

Наставник национальной команды Украины Сергей Ребров прокомментировал подготовку "сине-желтых" к мартовским матчам. Специалист стремится получить дополнительное время для работы с подопечными, сообщает УПЛ ТБ.

"У нас уже есть опыт, когда мы играли в плей-офф и мы только корректировали только последний тур перед нашими сборами. Это нужно обсуждать с клубами.

Но мы не можем представить нашу сборную без выступающих в Европе и Америке футболистов. Но очень важно сделать небольшие сборы перед нашими решающими играми в марте", – заявил Ребров.

Сборная Украины встретится со Швецией в плей-офф отбора к чемпионату мира 26 марта. Победитель противостояния сразится за путевку на Мундиаль. Соперником станет сильнейший в паре сборных Польши и Албании.

