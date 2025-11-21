iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ребров допустил перенос матчей УПЛ ради сборной Украины

Тренер поразмыслил о плей-офф квалификации к ЧМ-2026.
21 ноября, 16:22       Автор: Антон Федорцив
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Наставник национальной команды Украины Сергей Ребров прокомментировал подготовку "сине-желтых" к мартовским матчам. Специалист стремится получить дополнительное время для работы с подопечными, сообщает УПЛ ТБ.

"У нас уже есть опыт, когда мы играли в плей-офф и мы только корректировали только последний тур перед нашими сборами. Это нужно обсуждать с клубами.

Но мы не можем представить нашу сборную без выступающих в Европе и Америке футболистов. Но очень важно сделать небольшие сборы перед нашими решающими играми в марте", – заявил Ребров.

Сборная Украины встретится со Швецией в плей-офф отбора к чемпионату мира 26 марта. Победитель противостояния сразится за путевку на Мундиаль. Соперником станет сильнейший в паре сборных Польши и Албании.

К слову, ранее букмекеры составили список фаворитов чемпионата мира-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ сборная Украины по футболу Сергей Ребров

Статьи по теме

Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ
УПЛ: Шахтер уничтожил Оболонь, Колос одолел Динамо, Металлист 1925 победил Карпаты УПЛ: Шахтер уничтожил Оболонь, Колос одолел Динамо, Металлист 1925 победил Карпаты
Шахтер разгромил Оболонь с голами защитников Шахтер разгромил Оболонь с голами защитников
Ребров оценил шансы сборной Украины в противостоянии со Швецией Ребров оценил шансы сборной Украины в противостоянии со Швецией

Видео

Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем
Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Забарного ждёт дуэль с Гавром, а Ньюкасл проверит силы в матче с Ман Сити
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:54
Украина23:54
Календарь Шахтера: "горняки" оформили разгром Оболони
Европа23:40
Наполи уверенно переиграл Аталанту
Украина23:12
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ
НБА22:56
Харден впервые в сезоне набрал 50+ очков
Снукер22:22
Бойко одолел первый раунд квалификации UK Championship
Украина21:44
УПЛ: Шахтер уничтожил Оболонь, Колос одолел Динамо, Металлист 1925 победил Карпаты
Европа21:30
Ньюкасл одолел Манчестер Сити
Формула 120:57
Ферстаппен потеряет большинство инженеров перед новым сезоном
НБА20:28
Легенда НБА завершит карьеру
Украина19:55
Шахтер разгромил Оболонь с голами защитников
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK