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Чемпионат мира-2026: кто выиграет турнир?

Знакомим читателей с коэффициентами букмекеров на победителя ЧМ-2026.
Сегодня, 09:13       Автор: Василий Войтюк
Чемпионат мира-2026: кто выиграет турнир? / Getty Images
Чемпионат мира-2026: кто выиграет турнир? / Getty Images

Отбор на чемпионат мира стартовал для многих европейских стран (для Украины он начнется только в сентябре), когда на других континентах команды уже пробились на турнир.

Букмекеры уже принимают ставки на победителя турнира, который пройдет в США, Канаде и Мексике уже следующим летом.

Главными фаворитами считаются действующие чемпионы Европы испанцы, а также французы и бразильцы. Интересно, что действующие обладатели трофея аргентинцы закрывают ТОП-5 фаворитов.

Что касается Украины, то "желто-синие" в рейтинге букмекеров находятся в четвертом десятке рядом с Грецией, Венгрией, Шотландией и африканскими Камеруном и Ганой. У команды Реброва немного больше шансов, чем у таких сборных, как Боливия, Иран, Уэльс или Австралия.

  • Испания – 6,5-7
  • Франция – 7-7,5
  • Бразилия – 7-8
  • Англия – 7,5-8
  • Аргентина – 8,5-9
  • Германия – 10-11
  • Португалия – 15-17
  • Нидерланды – 17-21
  • Италия – 21-26
  • Уругвай –26-34
  • Бельгия – 29-41
  • Колумбия – 34-51
  • США – 34-51
  • Украина – 201-501

Напомним, что в отборочной группе Украины на турнир будут Франция, Исландия и Азербайджан. Расписание матчей нашей команды можно узнать на ISPORT.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат мира

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