Чемпионат мира-2026: кто выиграет турнир?

Отбор на чемпионат мира стартовал для многих европейских стран (для Украины он начнется только в сентябре), когда на других континентах команды уже пробились на турнир.

Букмекеры уже принимают ставки на победителя турнира, который пройдет в США, Канаде и Мексике уже следующим летом.

Главными фаворитами считаются действующие чемпионы Европы испанцы, а также французы и бразильцы. Интересно, что действующие обладатели трофея аргентинцы закрывают ТОП-5 фаворитов.

Что касается Украины, то "желто-синие" в рейтинге букмекеров находятся в четвертом десятке рядом с Грецией, Венгрией, Шотландией и африканскими Камеруном и Ганой. У команды Реброва немного больше шансов, чем у таких сборных, как Боливия, Иран, Уэльс или Австралия.

Испания – 6,5-7

Франция – 7-7,5

Бразилия – 7-8

Англия – 7,5-8

Аргентина – 8,5-9

Германия – 10-11

Португалия – 15-17

Нидерланды – 17-21

Италия – 21-26

Уругвай –26-34

Бельгия – 29-41

Колумбия – 34-51

США – 34-51

Украина – 201-501

Напомним, что в отборочной группе Украины на турнир будут Франция, Исландия и Азербайджан. Расписание матчей нашей команды можно узнать на ISPORT.

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