Чемпионат мира-2026: кто выиграет турнир?
Отбор на чемпионат мира стартовал для многих европейских стран (для Украины он начнется только в сентябре), когда на других континентах команды уже пробились на турнир.
Букмекеры уже принимают ставки на победителя турнира, который пройдет в США, Канаде и Мексике уже следующим летом.
Главными фаворитами считаются действующие чемпионы Европы испанцы, а также французы и бразильцы. Интересно, что действующие обладатели трофея аргентинцы закрывают ТОП-5 фаворитов.
Что касается Украины, то "желто-синие" в рейтинге букмекеров находятся в четвертом десятке рядом с Грецией, Венгрией, Шотландией и африканскими Камеруном и Ганой. У команды Реброва немного больше шансов, чем у таких сборных, как Боливия, Иран, Уэльс или Австралия.
- Испания – 6,5-7
- Франция – 7-7,5
- Бразилия – 7-8
- Англия – 7,5-8
- Аргентина – 8,5-9
- Германия – 10-11
- Португалия – 15-17
- Нидерланды – 17-21
- Италия – 21-26
- Уругвай –26-34
- Бельгия – 29-41
- Колумбия – 34-51
- США – 34-51
- Украина – 201-501
Напомним, что в отборочной группе Украины на турнир будут Франция, Исландия и Азербайджан. Расписание матчей нашей команды можно узнать на ISPORT.
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