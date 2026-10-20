Украина разгромила Эстонию на старте отбора ЧМ-2028

Сборная Украины по футзалу начала квалификацию на чемпионат мира-2028 с разгромной победы.

В первом матче основного раунда отбора команда Александра Косенко обыграла на выезде Эстонию со счётом 9:2.

Главным героем встречи стал Даниил Абакшин, оформивший хет-трик. Дубль на счету Николая Микитюка. Также за украинскую сборную отличились Ростислав Семенченко, Игорь Чернявский, Вадим Данилюк и Илья Приходько. Для Данилюка и Приходько эти голы стали первыми в составе национальной команды.

После стартовых матчей Украина возглавляет группу 9, опережая Словакию по разнице забитых и пропущенных мячей. Обе команды набрали по три очка.

Следующий матч украинцы проведут 10 ноября против Словакии. Победитель группы напрямую выйдет в элитный раунд квалификации ЧМ-2028.

Отбор ЧМ-2028. Основной раунд, группа 9.

Эстония — Украина — 2:9

Голы Украины: Абакшин (1, 13, 18), Микитюк (10, 15), Семенченко (11), Чернявский (20), Данилюк (26), Приходько (32).

Напомним, ранее сборная Украины по карате завоевала восемь медалей на Чемпионате мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!