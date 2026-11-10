Украина обыграла Словакию и укрепила лидерство в отборе на ЧМ-2028
Во втором туре подопечные украинской команды на выезде обыграли Словакию со счетом 2:1.
Поединок в Братиславе должен был определить единоличного лидера группы. Обе команды начали квалификацию с побед над Эстонией: украинцы разгромили соперника со счетом 9:2, а словаки выиграли 4:1.
Первый тайм прошел в напряженной борьбе. Украинцам удалось открыть счет непосредственно перед перерывом: на 19-й минуте отличился Микитюк.
После перерыва сборная Украины продолжила искать возможности увеличить преимущество. Второй гол сине-желтые забили на 34-й минуте усилиями Семенченко.
Хозяева не сдались и сумели сократить отставание на последней минуте встречи. Драговский забил в ворота украинцев на 40-й минуте, однако спастись от поражения словаки уже не успели.
В результате Украина набрала шесть очков и единолично возглавляет группу 9. У Словакии три балла, а Эстония пока не набрала очков.
Для прямого выхода в элитный раунд квалификации украинцам достаточно завершить групповой этап на первом месте. Следующие матчи команды в группе состоятся в декабре и в конце февраля – начале марта.
Квалификация ЧМ-2028 по футзалу, основной раунд, группа 9, 2-й тур
Словакия – Украина – 1:2 (0:1)
Голы: Драговский, 40 – Микитюк, 19, Семенченко, 34.
Напомним, Атлетик Футзал впервые в истории вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
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