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ХИТ обыграл вице-чемпиона Испании

Киевский ХИТ одержал победу над Эль-Посо Мурсия со счетом 2:0 в заключительном туре основного раунда Лиги чемпионов по футзалу сезона-2026/27.
Сегодня, 19:50       Автор: Сергей Носенко
ХИТ
ХИТ

Украинская команда решила исход встречи еще в первом тайме. Голами отметились Артур Подлюк и Владислав Первeев, реализовавший пенальти.

После перерыва ХИТ сохранил преимущество и не позволил испанцам поразить свои ворота.

Победа позволила киевлянам набрать семь очков и гарантировать себе как минимум второе место в группе. Таким образом, украинский клуб обеспечил себе статус сеяного при жеребьевке плей-офф.

Судьба первого места решится в заключительном матче группы между нидерландским Тигерс Рурмонд и португальской Бенфикой.

Лига чемпионов по футзалу. Основной раунд. 3-й тур

ХИТ (Украина) — Эль-Посо Мурсия (Испания) — 2:0.

Голы: Подлюк, Первeев (с пенальти).

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