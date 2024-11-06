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Футзал. Сборная Украины разгромила Чехию в контрольном матче

Подопечные Косенко забили чехам шесть мячей.
Вчера, 22:57
Ростислав Семенченко / Getty Images
Ростислав Семенченко / Getty Images

Подопечные Александра Косенко провели первые контрольные матчи после исторической "бронзы" на чемпионате мира по футзалу, где встречались со сборной Чехии.

Поединки состоялся в городе Фридек-Мистек. В первом контрольном поединке коллектив Александра Косенко праздновал победу со счетом 3:2. А вот во втором "сине-желте" пропустили столько же голов, но сами забили втрое больше соперника. В частности, хет-триком отличился игрок киевской Авроры Ростислав Семенченко.

Чехия - Украина 2:6
Голы: Кухта, 24, П. Дрозд, 29 - Первеев, 4, Семенченко, 21, 33, 37, Зварыч, 23, Швед, 40

Украина: Сухов - Первеев, Жук, Лебедь, Чернявский; Абакшин, Завертаний, Зварыч, Масевич, Мельник, Савенко, Семенченко, Фаренюк, Швед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футзал

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