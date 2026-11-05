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Сборная Украины разгромила Сенегал

Украинки выиграли все три матча группового этапа и теперь встретятся с Италией в борьбе за выход в финал.
Сегодня, 21:20       Автор: Сергей Носенко
Женская сборная Украины / Getty Images
Женская сборная Украины / Getty Images

Женская сборная Украины по футзалу одержала третью победу подряд на Юношеских Олимпийских играх-2026. В заключительном матче группового этапа украинки разгромили хозяек турнира из Сенегала со счетом 7:2.

Украинки активно начали встречу и быстро завладели преимуществом. Счет открыла Алина Гордиенко, замкнувшая передачу Оксаны Шевчук. Затем уже сама Шевчук удвоила преимущество украинской команды после ассиста Маргариты Ручки.

Сенегалки сумели отыграть один мяч, однако украинская сборная ответила еще двумя голами. Сначала Ручка воспользовалась передачей Шевчук, а незадолго до перерыва Валерия Юхновец реализовала 10-метровый удар — 4:1.

Во втором тайме Гордиенко оформила дубль, а Юхновец забила свой второй мяч в матче после передачи Ручки. Сенегал ответил голом капитана Боссо Диалло, но последнее слово осталось за украинками. На последней минуте Ручка также оформила дубль и установила окончательный счет — 7:2.

Юношеские Олимпийские игры-2026. Футзал. Девушки. 3-й тур

Украина — Сенегал — 7:2 (4:1)

Украинская команда завершила групповой этап с тремя победами. Ранее сине-желтые обыграли Венесуэлу (5:4 в овертайме) и Фиджи (5:1).

По итогам трех встреч сборная Украины набрала восемь очков и заняла первое место в группе A, обеспечив себе выход в полуфинал.

Следующей соперницей украинок станет сборная Италии, которая завершила групповой этап на второй позиции в квартете B. Полуфинальный матч запланирован на воскресенье, 8 ноября.

В случае победы украинки сыграют в финале с победителем противостояния между Венесуэлой и Ираном.

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