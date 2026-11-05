Барселона продлила контракт со своим капитаном

Барселона продлила контракт со своим ключевым исполнителем и капитаном команды Рафиньей.

О подписании нового соглашения с 29-летним вингером сообщает официальный сайт "блаугранас".

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Обновленный договор бразильского футболиста с каталонским клубом будет действовать до 30 июня 2030 года.

Sap quins colors defensa 💙❤️ https://t.co/NU3vaaI8TS — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 5, 2026

Рафинья перешел в Барселону в июле 2022 года из Лидса за 58 миллионов евро. С того времени бразилец провел в составе каталонской команды 190 матчей во всех турнирах, отличившись 94 забитыми мячами и 62 результативными передачами.

Вместе с Барселоной вингер трижды становился чемпионом, а также завоевал Кубок и три Суперкубка Испании.

В нынешнем сезоне на счету Рафиньи 19 голов и три ассиста в 13 поединках за Барселону.

Ранее сообщалось, что Барселона надолго потеряла из-за травмы основного за щитника.

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