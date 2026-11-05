Бой Уайлдера в андеркарде поединка Фьюри - Джошуа официально анонсирован
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 КО) проведет бой в рамках вечера бокса, главным событием которого станет поединок еще двух экс-чемпионов Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
Американец встретится в ринге с обладателем поясов The Ring и Zuffa Boxing в тяжелой весовой категории Джеем Опетаей (31-0, 24 КО). Для этого боя австралийский боксер поднимется в супертяжелый вес.
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Боксерское шоу Фьюри - Джошуа состоится 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс. Транслировать событие будет Netflix.
OFFICIAL: Deontay Wilder vs. Jai Opetaia joins the Tyson Fury vs. Anthony Joshua card in Cardiff, Wales. Opetaia, the cruiserweight champion, moves up to heavyweight to face Wilder, one of the biggest punchers in boxing history. Friday December 11 LIVE only on Netflix #FuryJoshua— Netflix (@netflix) November 4, 2026
Уайлдер свой предыдущий бой провел в апреле этого года, одолев раздельным решением судей Дерека Чисору.
Опетая в помследнем поединке в сентябре победил техническим нокаутом в девятом раунде Ноэля Микаэляна.
Ранее Уайлдер спрогнозировал результат боя Фьюри - Джошуа.
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