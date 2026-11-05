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Бой Уайлдера в андеркарде поединка Фьюри - Джошуа официально анонсирован

Американский экс-чемпион встретится в ринге с австралийцем Джеем Опетаей.
Сегодня, 12:40       Автор: Игорь Мищук
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 КО) проведет бой в рамках вечера бокса, главным событием которого станет поединок еще двух экс-чемпионов Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Американец встретится в ринге с обладателем поясов The Ring и Zuffa Boxing в тяжелой весовой категории Джеем Опетаей (31-0, 24 КО). Для этого боя австралийский боксер поднимется в супертяжелый вес.

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Боксерское шоу Фьюри - Джошуа состоится 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс. Транслировать событие будет Netflix.

Уайлдер свой предыдущий бой провел в апреле этого года, одолев раздельным решением судей Дерека Чисору.

Опетая в помследнем поединке в сентябре победил техническим нокаутом в девятом раунде Ноэля Микаэляна.

Ранее Уайлдер спрогнозировал результат боя Фьюри - Джошуа.

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