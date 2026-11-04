Фьюри намерен набрать почти рекордный вес перед боем с Джошуа

Британский боксер Тайсон Фьюри планирует значительно увеличить вес перед поединком с соотечественником Энтони Джошуа, который состоится 11 декабря.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе намерен подойти к предстоящему противостоянию с весом около 280 фунтов (127 кг), сообщает talkSPORT,

Фьюри сам намекнул на это в социальных сетях, написав:

«Большой парень весом 280 фунтов приближается. Не самое обычное телосложение. Однако мои бока помогут мне набраться энергии».

Таким образом, британец может оказаться всего на один фунт легче своего рекордного показателя. В декабре 2024 года перед реваншем с Александром Усиком Фьюри показал на весах 281 фунт (127,4 кг). Правда, тогда боксер взвешивался полностью одетым, в том числе в кожаной куртке.

За последние годы вес Цыганского короля заметно менялся. Перед первым поединком с Усиком в мае 2024 года он весил 262 фунта (118,8 кг), а перед возвращением на ринг в апреле 2026-го против Арсланбека Махмудова — около 268 фунтов (121,5 кг). В июле, когда Фьюри встречался с Мариушем Вахом, его вес составлял 264,5 фунта (120 кг).

При этом увеличение массы тела уже приносило британцу успех. Перед вторым поединком с Деонтеем Уайлдером в феврале 2020 года Фьюри набрал около 17 фунтов по сравнению с их первой встречей, в которой он весил 256,5 фунта (116,3 кг).

Британец сделал ставку на физическое давление, сумел дважды отправить американца в нокдаун и победил техническим нокаутом в седьмом раунде. В третьем поединке Фьюри также вышел на ринг еще более тяжелым и нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде.

Похоже, в противостоянии с Джошуа Фьюри собирается использовать похожую тактику, рассчитывая за счет габаритов и физической мощи нейтрализовать сильные стороны соперника.

Напомним, Фьюри пообещал нокаутировать Джошуа не позднее шестого раунда. Их бой состоится 11 декабря на стадионе Principality в Кардиффе.

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