Хаас объявил, что Окон более не будет выступать за команду

Хаас официально объявил, что Эстебан Окон окончил свою карьеру в команде.

Напомним, что в Мексике француза уже заменили на Ре Хиракаву.

Однако уже в следующей гонке за команду выступит ее будущий новичок Рафаэл Камара.

Напомним, что ранее 21-летний бразилец подписал контракт с Хаас и должен был дебютировать в новом сезоне. Однако команда решила дать новичку шанс раньше.

А вот со втормы пилотом у Хаас пока еще неопределенности.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!