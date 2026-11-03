iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Хаас объявил, что Окон более не будет выступать за команду

Рафаэл Камара дебютирует раньше предполагаемого.
Сегодня, 23:20       Автор: Андрей Безуглый
Эстебан Окон / Getty Images
Эстебан Окон / Getty Images

Хаас официально объявил, что Эстебан Окон окончил свою карьеру в команде.

Напомним, что в Мексике француза уже заменили на Ре Хиракаву.

Однако уже в следующей гонке за команду выступит ее будущий новичок Рафаэл Камара.

Напомним, что ранее 21-летний бразилец подписал контракт с Хаас и должен был дебютировать в новом сезоне. Однако команда решила дать новичку шанс раньше.

А вот со втормы пилотом у Хаас пока еще неопределенности.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Шахтер потерпел минимальное поражение от Спортинга в Лиге чемпионов - видео матча Шахтер потерпел минимальное поражение от Спортинга в Лиге чемпионов - видео матча
Феррари может попрощаться со своим юниором Феррари может попрощаться со своим юниором
Названы новые сроки восстановление Батагова после травмы Названы новые сроки восстановление Батагова после травмы
Шахтер минимально уступил Спортингу Шахтер минимально уступил Спортингу

Видео

Шахтер потерпел минимальное поражение от Спортинга в Лиге чемпионов - видео матча
Шахтер потерпел минимальное поражение от Спортинга в Лиге чемпионов - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги чемпионов, Шахтер – Спортинг, Атлетико – Бавария, Барселона – Астон Вилла
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко стал рекордсменом
просмотров
УПЛ: Динамо победило Кривбасс, Заря обыграла Эпицентр, Карпаты разгромили Кудривку
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер встретится со Спортингом, матчи Баварии, Барселоны, ПСЖ, Манчестер Юнайтед, Интера
просмотров

Последние новости

Формула 123:20
Хаас объявил, что Окон более не будет выступать за команду
Лига Чемпионов22:44
Шахтер потерпел минимальное поражение от Спортинга в Лиге чемпионов - видео матча
Формула 122:30
Феррари может попрощаться со своим юниором
Европа22:21
Названы новые сроки восстановление Батагова после травмы
Лига Чемпионов21:50
Шахтер минимально уступил Спортингу
Европа21:08
Цыганков получил повреждение перед матчами сборной Украины
Европа20:20
В Испании объявили о приостановке чемпионатов и турниров
Бокс20:12
"Нокаут в одиннадцатом раунде": Уайлдер спрогнозировал результат боя Фьюри - Джошуа
Европа19:25
Спортинг переманил из Лиона бывшего тренера Шахтера
Европа и мир19:20
Ряд национальных ассоциаций объявил о бойкоте матчей с росией на ЧМ-2027
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK