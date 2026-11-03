Феррари может попрощаться со своим юниором

Пилот Хаас Оливер Бремэн может попрощаться с Феррари, пишет Motorsport.

Напомним, что в последнее время гонщик никак не может завершить продлении контракта с Хаас.

Как пишет итальянское издание, причина тому - Феррари. Бермэн, как юниор Скудерии, рассчитывает занять место в команде в ближайшие годы.

Однако сама Феррари не готова гарантировать кокпит британцу. А потому вполне может освободить его от контракта.

Ранее также руководитель Мерседес признался, что в Антонелли никто не верил на старте карьеры.

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