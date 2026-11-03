Ряд национальных ассоциаций объявил о бойкоте матчей с росией на ЧМ-2027

Норвегия, Швеция, Дания и Литва не хотят играть с террористами.

Сразу несколько национальных ассоциаций объявили о бойкоте матчей против росии.

Напомним, что CAS обязал Международную федерацию хоккея допустить сборные рф к международным соревнованиям.

Таким образом террористы могут сыграть на ЧМ-2027, который должен состояться весной в Германии. Хотя немцы уже рассматривают возможность отказа от проведения турнира.

Также уже Норвегия, Швеция, Дания и Литва заявили, что не будет играть против рф. Ассоциации примут участие в мундиале, даже если там будет росия, но играть против нее отказываются.

На текущий момент, однако неизвестно, будет ли вообще рф представлена на мундиале и будут ли какие-либо санкции за отказ сыграть против нее.

Ранее также сообщалось, что Финляндия намерена объединить страны ради недопуска росии на ЧМ-2027.

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