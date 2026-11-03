Тоттенхэм может досрочно расстаться с Мудриком

Лондонский Тоттенхэм рассматривает возможность досрочного прекращения аренды украинского вингера Михаила Мудрика уже во время зимнего трансферного окна.

По информации журналиста Football Konkurent Рудольфа Патрика Бейтмена, руководство лондонского клуба разочаровано приглашением украинца и считает, что решение взять его в аренду оказалось ошибочным. Предполагается, что шпоры могут попытаться расторгнуть соглашение с Челси уже в январе 2027 года.

Одним из обстоятельств, которое может повлиять на ситуацию, называют возвращение в строй других атакующих футболистов команды. В частности, Уилсон Одобер рассчитывает возобновить тренировки в январе после тяжёлой травмы колена.

Мудрик присоединился к Тоттенхэму 1 сентября 2026 года на правах сезонной аренды из «Челси». Лондонцы получили возможность оценить украинца в команде Роберто Де Дзерби, под руководством которого он ранее выступал за донецкий Шахтер.

Пока выступления 25-летнего футболиста за новую команду складываются непросто. Он дебютировал 5 сентября, выйдя на замену во втором тайме выездного матча Премьер-лиги против Ноттингем Форест (0:0). Однако вскоре после этого получил травму голеностопа и выбыл из строя.

Напомним, Миколенко стал рекордсменом по количеству матчей в АПЛ среди украинцев.

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