Тоттенхэм может досрочно расстаться с Мудриком
По информации журналиста Football Konkurent Рудольфа Патрика Бейтмена, руководство лондонского клуба разочаровано приглашением украинца и считает, что решение взять его в аренду оказалось ошибочным. Предполагается, что шпоры могут попытаться расторгнуть соглашение с Челси уже в январе 2027 года.
Одним из обстоятельств, которое может повлиять на ситуацию, называют возвращение в строй других атакующих футболистов команды. В частности, Уилсон Одобер рассчитывает возобновить тренировки в январе после тяжёлой травмы колена.
Мудрик присоединился к Тоттенхэму 1 сентября 2026 года на правах сезонной аренды из «Челси». Лондонцы получили возможность оценить украинца в команде Роберто Де Дзерби, под руководством которого он ранее выступал за донецкий Шахтер.
Пока выступления 25-летнего футболиста за новую команду складываются непросто. Он дебютировал 5 сентября, выйдя на замену во втором тайме выездного матча Премьер-лиги против Ноттингем Форест (0:0). Однако вскоре после этого получил травму голеностопа и выбыл из строя.
Напомним, Миколенко стал рекордсменом по количеству матчей в АПЛ среди украинцев.
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