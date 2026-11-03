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Тоттенхэм может досрочно расстаться с Мудриком

Лондонский Тоттенхэм рассматривает возможность досрочного прекращения аренды украинского вингера Михаила Мудрика уже во время зимнего трансферного окна.
Сегодня, 15:38       Автор: Сергей Носенко
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

По информации журналиста Football Konkurent Рудольфа Патрика Бейтмена, руководство лондонского клуба разочаровано приглашением украинца и считает, что решение взять его в аренду оказалось ошибочным. Предполагается, что шпоры могут попытаться расторгнуть соглашение с Челси уже в январе 2027 года.

Одним из обстоятельств, которое может повлиять на ситуацию, называют возвращение в строй других атакующих футболистов команды. В частности, Уилсон Одобер рассчитывает возобновить тренировки в январе после тяжёлой травмы колена.

Мудрик присоединился к Тоттенхэму 1 сентября 2026 года на правах сезонной аренды из «Челси». Лондонцы получили возможность оценить украинца в команде Роберто Де Дзерби, под руководством которого он ранее выступал за донецкий Шахтер.

Пока выступления 25-летнего футболиста за новую команду складываются непросто. Он дебютировал 5 сентября, выйдя на замену во втором тайме выездного матча Премьер-лиги против Ноттингем Форест (0:0). Однако вскоре после этого получил травму голеностопа и выбыл из строя.

Напомним, Миколенко стал рекордсменом по количеству матчей в АПЛ среди украинцев.

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