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Тоттенхэм готовит трансфер на £125 млн после провального старта сезона

Тоттенхэм может предпринять новую попытку подписать полузащитника Ноттингем Форест Моргана Гиббс-Уайта в зимнее трансферное окно.
Сегодня, 17:03       Автор: Сергей Носенко
Морган Гиббс-Уайт / Getty Images
Морган Гиббс-Уайт / Getty Images

По информации Football Insider, лондонский клуб рассматривает возможность сделки.

Интерес "шпор" к 26-летнему англичанину сохраняется после сорвавшегося перехода летом 2025 года. Тогда Тоттенхэм пытался активировать клаусулу в размере 60 млн фунтов, однако сделка не состоялась после претензий Ноттингем Форест. Впоследствии Гиббс-Уайт подписал с клубом новый контракт.

По данным источника, сейчас полузащитник остается одной из приоритетных трансферных целей Тоттенхэма. Его нынешняя стоимость оценивается примерно в 125 млн фунтов.

В прошлом сезоне Гиббс-Уайт забил 15 голов в АПЛ. В 2026 году на его счету уже 13 мячей в чемпионате Англии.

Напомним, звезда сборной Италии пропустит матчи Лиги наций.

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