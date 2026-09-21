Сборная Нидерландов потеряла бомбардира накануне матчей Лиги наций

Нападающий Ромы и сборной Нидерландов Дониэлл Мален пропустит предстоящие международные матчи, пишет Джанлука Ди Марцио.

В матче против Интера 27-летний футболист почувствовал дискомфорт в колене.

Клуб решил не рисковать здоровьем игрока и воспользоваться международной паузой для его полного восстановления.

Потому, ожидается, что Мален не поедет в расположение сборной и пропустит все предстоящие матчи.

Напомним, что в текущем сезоне у нидерландца шесть голов в шести матчах.

Ранее также сообщалось, что матчи Лиги наций пропустит и лидер сборной Англии.

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