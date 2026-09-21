Месси вышел на чистое второе место по голам со штрафных

Нападающий Интер Майами Лионель Месси продолжает обновлять собственные рекорды.

В ночь на понедельник, 21 сентября, клуб аргентинца принимал у себя Сан-Диего. Матч завершился со счетом 2:2.

Один из голов своей команды забил Лионель Месси. Аргентинец идеально закрутил мяч со штрафного в дальний нижний угол.

Для Месси этот гол стал 75-м в карьере, забитым со штрафного. По этому показателя аргентинец вышел на чистое второе место, опередив Жаира.

Рекордсменом все еще является Марселиньо Кариока, забивший 78 штрафных.

Накануне, напомним, Реал уступил Атлетико в мадридском дерби.

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