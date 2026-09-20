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Сборная Украины огласила обновленную заявку на Кубок Билли Джин Кинг

Украинская команда назвала окончательный состав на четвертьфинал против Бельгии.
Сегодня, 23:20       Автор: Игорь Мищук
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Женская сборная Украины по теннису огласила окончательный состав на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет в Китае.

На официальном сайте соревнований указано, что к ранее заявленным Элине Свитолиной и Людмиле Киченок присоединились Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.

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В составе команды они заменят Марту Костюк, Александру Олийникову и Даяну Ястремскую, которые были в предварительной заявке.

Состав сборной Украины на Кубок Билли Джин Кинг:

  • Элина Свитолина
  • Ангелина Калинина
  • Катарина Завацкая
  • Людмила Киченок

Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 22 по 27 сентября в китайском Шеньчжене.

В четвертьфинале турнира украинские теннисистки встретятся со сборной Бельгии. Это противостояние состоится 24 сентября.

Напомним, что в прошлом году сборная Украины впервые в истории выступила в финальной части и дошла до полуфинала, где уступила будущему победителю - сборной Италии.

Ранее сообщалось, что Костюк пропустит финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг из-за травмы.

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