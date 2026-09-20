Сборная Украины огласила обновленную заявку на Кубок Билли Джин Кинг

Украинская команда назвала окончательный состав на четвертьфинал против Бельгии.

Женская сборная Украины по теннису огласила окончательный состав на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет в Китае.

На официальном сайте соревнований указано, что к ранее заявленным Элине Свитолиной и Людмиле Киченок присоединились Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.

Читай также: Украина поднялась на рекордную позицию в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг

В составе команды они заменят Марту Костюк, Александру Олийникову и Даяну Ястремскую, которые были в предварительной заявке.

Состав сборной Украины на Кубок Билли Джин Кинг:

Элина Свитолина

Ангелина Калинина

Катарина Завацкая

Людмила Киченок

Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 22 по 27 сентября в китайском Шеньчжене.

В четвертьфинале турнира украинские теннисистки встретятся со сборной Бельгии. Это противостояние состоится 24 сентября.

Напомним, что в прошлом году сборная Украины впервые в истории выступила в финальной части и дошла до полуфинала, где уступила будущему победителю - сборной Италии.

Ранее сообщалось, что Костюк пропустит финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг из-за травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!