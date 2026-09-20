Сборная Украины огласила обновленную заявку на Кубок Билли Джин Кинг
Женская сборная Украины по теннису огласила окончательный состав на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет в Китае.
На официальном сайте соревнований указано, что к ранее заявленным Элине Свитолиной и Людмиле Киченок присоединились Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.
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В составе команды они заменят Марту Костюк, Александру Олийникову и Даяну Ястремскую, которые были в предварительной заявке.
Состав сборной Украины на Кубок Билли Джин Кинг:
- Элина Свитолина
- Ангелина Калинина
- Катарина Завацкая
- Людмила Киченок
Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 22 по 27 сентября в китайском Шеньчжене.
В четвертьфинале турнира украинские теннисистки встретятся со сборной Бельгии. Это противостояние состоится 24 сентября.
Напомним, что в прошлом году сборная Украины впервые в истории выступила в финальной части и дошла до полуфинала, где уступила будущему победителю - сборной Италии.
Ранее сообщалось, что Костюк пропустит финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг из-за травмы.
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