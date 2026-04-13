Украина поднялась на рекордную позицию в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг

Украинская сборная заняла место в топ-3 после выхода в финал турнира.
Вчера, 22:45       Автор: Игорь Мищук
Сборная Украины по теннису / Getty Images
Сборная Украины по теннису / Getty Images

Женская сборная Украины по теннису поднялась в тройку лидеров в обновленном рейтинге Кубка Билли Джин Кинг.

Об этом говорится на официальном сайте турнира.

Украинская сборная после победы над Польшей в квалификации соревнований поднялась на пять строчек и на данный момент занимает третье место, что является рекордным показателем после пятой позиции в списке лучших команд в прошлом году.

Лидером рейтинга остается действующий чемпион сборная Италии.

Рейтинг Кубка Билли Джин Кинг:

  1. (0). Италия - 1252,5
  2. (+1). Великобритания - 1178,75
  3. (+5). Украина - 1066,25
  4. (+1). Испания - 1061,25
  5. (+1). Чехия - 1037,5
  6. (-4). США - 1021,25
  7. (+2). Казахстан - 988,75
  8. (-4). Канада - 921,25
  9. (-2). Польша - 887,5
  10. (0). Япония - 868,75

billiejeankingcup.com
billiejeankingcup.com

Напомним, что сборная Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг в четырех матчах одержала победу в противостоянии с Польшей (4:0) и второй год подряд вышла в финал турнира. 

В прошлом году украинские теннисистки впервые квалифицировались в финальный турнир и дошли до полуфинала, где уступили будущему победителю - сборной Италии.

В 2026 году финал Кубка Билли Джин Кинг пройдет в китайском Шеньчжене 22-27 сентября. За трофей будут бороться Украина, Италия, Великобритания, Испания, Бельгия, Казахстан, Чехия и хозяева турнира Китай.

