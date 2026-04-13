Украина поднялась на рекордную позицию в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг
Женская сборная Украины по теннису поднялась в тройку лидеров в обновленном рейтинге Кубка Билли Джин Кинг.
Об этом говорится на официальном сайте турнира.
Украинская сборная после победы над Польшей в квалификации соревнований поднялась на пять строчек и на данный момент занимает третье место, что является рекордным показателем после пятой позиции в списке лучших команд в прошлом году.
Лидером рейтинга остается действующий чемпион сборная Италии.
Рейтинг Кубка Билли Джин Кинг:
- (0). Италия - 1252,5
- (+1). Великобритания - 1178,75
- (+5). Украина - 1066,25
- (+1). Испания - 1061,25
- (+1). Чехия - 1037,5
- (-4). США - 1021,25
- (+2). Казахстан - 988,75
- (-4). Канада - 921,25
- (-2). Польша - 887,5
- (0). Япония - 868,75
Напомним, что сборная Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг в четырех матчах одержала победу в противостоянии с Польшей (4:0) и второй год подряд вышла в финал турнира.
В прошлом году украинские теннисистки впервые квалифицировались в финальный турнир и дошли до полуфинала, где уступили будущему победителю - сборной Италии.
В 2026 году финал Кубка Билли Джин Кинг пройдет в китайском Шеньчжене 22-27 сентября. За трофей будут бороться Украина, Италия, Великобритания, Испания, Бельгия, Казахстан, Чехия и хозяева турнира Китай.
