Свитолина удвоила преимущество Украины в противостоянии с Польшей
В пятницу, 10 апреля, состоялся второй поединок матчевого противостояния сборных Украины и Польши в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
После стартовой победы Марты Костюк над Магдой Линетт Элина Свитолина удвоила преимущество украинской команды, обыграв Катажину Каву.
Украинская теннисистка одержала убедительную победу, одолев польскую соперницу в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.
Кубок Билли Джин Кинг
Квалификация
Элина Свитолина (Украина) - Катажина Кава (Польша) 6:2, 6:1
Украина - Польша 2:0
В субботу, 11 апреля, второй игровой день начнется с парного матча, в котором Украину будут представлять сестры Людмила и Надежда Киченок, а противостоять им должны Майя Хвалинска и Катажина Кава.
Если потребуется, также состоятся одиночные матчи Свитолина - Линетт и Костюк - Кава.
Победитель этого противостояния до трех побед выйдет в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг.
Напомним, что в прошлом году украинские теннисистки впервые квалифицировались в финальный турнир и дошли до полуфинала, где уступили будущему победителю - сборной Италии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!