Свитолина удвоила преимущество Украины в противостоянии с Польшей

Украинка одержала победу во втором матче квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
Вчера, 20:48       Автор: Игорь Мищук
Элина Свитолина / Getty Images
В пятницу, 10 апреля, состоялся второй поединок матчевого противостояния сборных Украины и Польши в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

После стартовой победы Марты Костюк над Магдой Линетт Элина Свитолина удвоила преимущество украинской команды, обыграв Катажину Каву.

Украинская теннисистка одержала убедительную победу, одолев польскую соперницу в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.

Кубок Билли Джин Кинг
Квалификация

Элина Свитолина (Украина) - Катажина Кава (Польша) 6:2, 6:1

Украина - Польша 2:0

В субботу, 11 апреля, второй игровой день начнется с парного матча, в котором Украину будут представлять сестры Людмила и Надежда Киченок, а противостоять им должны Майя Хвалинска и Катажина Кава.

Если потребуется, также состоятся одиночные матчи Свитолина - Линетт и Костюк - Кава.

Победитель этого противостояния до трех побед выйдет в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг.

Напомним, что в прошлом году украинские теннисистки впервые квалифицировались в финальный турнир и дошли до полуфинала, где уступили будущему победителю - сборной Италии.

