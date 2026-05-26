Представители Колоса и Кудривки стали лучшими тренером и игроком заключительного тура УПЛ

Руслан Костышин и Андрей Сторчоус забрали награды.
Сегодня, 12:25       Автор: Игорь Мищук
Руслан Костышин / ФК Колос Ковалівка

Украинская Премьер-лига огласила имена лучших тренера и игрока по итогам матчей заключительного 30-го тура чемпионата.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, звания лучшего тренера удостоился наставник Колоса Руслан Костышин, команда которого одержала победу над Шахтером, обыграв чемпиона нынешнего сезона со счетом 1:0.

Лучшим футболистом 30-го тура был признан полузащитник Кудривки Андрей Сторчоус, который отличился двумя забитыми мячами в матче с Динамо (2:3).

Также была представлена символическая сборная 30-го тура УПЛ.

Источник: УПЛ

