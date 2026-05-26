Представители Колоса и Кудривки стали лучшими тренером и игроком заключительного тура УПЛ
Руслан Костышин и Андрей Сторчоус забрали награды.
Украинская Премьер-лига огласила имена лучших тренера и игрока по итогам матчей заключительного 30-го тура чемпионата.
Как сообщает официальный сайт УПЛ, звания лучшего тренера удостоился наставник Колоса Руслан Костышин, команда которого одержала победу над Шахтером, обыграв чемпиона нынешнего сезона со счетом 1:0.
Читай также: Колос нанес поражение чемпиону Украины
Лучшим футболистом 30-го тура был признан полузащитник Кудривки Андрей Сторчоус, который отличился двумя забитыми мячами в матче с Динамо (2:3).
Также была представлена символическая сборная 30-го тура УПЛ.
Напомним, на ISPORT доступна итоговая турнирная таблица УПЛ сезона-2025/26.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!