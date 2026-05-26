iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Месси избежал серьезной травмы перед ЧМ-2026

Интер Майами предоставил информацию о состоянии звездного аргентинца.
Сегодня, 11:42       Автор: Игорь Мищук
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси прошел медицинское обследование, которое не выявило у него серьезной травмы.

38-летний футболист в недавнем матче МЛС против Филадельфии Юнион (6:4) почувствовал дискомфорт и был вынужденно заменен на 73-й минуте поединка.

Читай также: Месси прокомментировал его соперничество с Роналду

Как сообщает официальный сайт североамериканского клуба, после медицинского обследования игрока начальный диагноз указывает на перегрузку, связанную с мышечной усталостью в левом подколенном сухожилии.

Сроки возвращения аргентинца к физической активности будут зависеть от клинического и функционального прогресса.

Тем не менее ожидается, что игрок успеет набрать кондиции к предстоящему чемпионату мира-2026.

В текущем сезоне Месси провел за Интер Майами 16 матчей, в которых отличился 13 голами и семью результативными передачами.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет против Алжира, Австрии и Иордании.

Ранее сообщалось, что Месси выкупил испанский клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чм-2026 Лионель Месси сборная Аргентины интер майами

Статьи по теме

"Делаю подкат и извиняюсь": Каземиро припомнил как играл против звезды Барселоны "Делаю подкат и извиняюсь": Каземиро припомнил как играл против звезды Барселоны
Месси прокомментировал его соперничество с Роналду Месси прокомментировал его соперничество с Роналду
Полузащитник Тоттенхэма пропустит ЧМ-2026 из-за тяжелой травмы Полузащитник Тоттенхэма пропустит ЧМ-2026 из-за тяжелой травмы
Месси выкупил испанский клуб Месси выкупил испанский клуб

Видео

Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина
Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: поединок украинской Первой лиги, переходной матч во Франции
просмотров
Свитолина не без проблем прошла во второй круг Ролан Гарроса
просмотров
Плей-офф НБА: Нью-Йорк всухую выиграл серию у Кливленда на пути в финал
просмотров
УПЛ: ЛНЗ, Полесье, Динамо и Металлист 1925 одержали победы в заключительном туре
просмотров

Последние новости

Украина12:25
Представители Колоса и Кудривки стали лучшими тренером и игроком заключительного тура УПЛ
Другие страны11:42
Месси избежал серьезной травмы перед ЧМ-2026
Украина11:05
Первая "бронза" УПЛ и 2 000 000 грн от GGBET: "полесские волки" - в топе
Бокс11:00
Бокс: расписание боев
Бокс10:50
Усик сохраняет пояс, Санчес поднялся в топ-10: представлен новый рейтинг супертяжеловесов от The Ring
Европа10:09
Вольфсбург впервые в истории вылетел из Бундеслиги
НБА09:35
Плей-офф НБА: Нью-Йорк всухую выиграл серию у Кливленда на пути в финал
НБА09:28
Плей-офф НБА: Нью-Йорк вышел в финал, разгромив в четвертом матче Кливленд
НХЛ08:55
Кубок Стэнли: Каролина вышла вперед в финале Востока против Монреаля
НХЛ08:48
Плей-офф НХЛ: Каролина в овертайме обыграла Монреаль в третьем матче серии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK