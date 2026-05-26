Месси избежал серьезной травмы перед ЧМ-2026
Нападающий Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси прошел медицинское обследование, которое не выявило у него серьезной травмы.
38-летний футболист в недавнем матче МЛС против Филадельфии Юнион (6:4) почувствовал дискомфорт и был вынужденно заменен на 73-й минуте поединка.
Как сообщает официальный сайт североамериканского клуба, после медицинского обследования игрока начальный диагноз указывает на перегрузку, связанную с мышечной усталостью в левом подколенном сухожилии.
Сроки возвращения аргентинца к физической активности будут зависеть от клинического и функционального прогресса.
Тем не менее ожидается, что игрок успеет набрать кондиции к предстоящему чемпионату мира-2026.
В текущем сезоне Месси провел за Интер Майами 16 матчей, в которых отличился 13 голами и семью результативными передачами.
Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет против Алжира, Австрии и Иордании.
