Полузащитник Тоттенхэма пропустит ЧМ-2026 из-за тяжелой травмы

Хави Симонс останется вне игры до конца этого года.

Полузащитник Тоттенхэма и сборной Нидерландов Хави Симонс выбыл на длительный срок из-за травмы.

23-летний футболист получил тяжелое повреждение в матче 34-го тура английской Премьер-лиги против Вулверхэмптона (1:0) 25 апреля и был унесен с поля на носилках на 63-й минуте встречи.

Читай также: Хавбек Тоттенхэма получил серьёзную травму

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, игроку диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена.

Точные сроки восстановления нидерландского хавбека пока не называются, однако он будет вынужден пропустить остаток текущего сезона, чемпионат мира-2026 и сможет вернуться в строй только в 2027 году.

В нынешнем сезоне Симонс провел за Тоттенхэм во всех турнирах 41 матч, отличившись пятью голами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что защитник Реала не поможет сборной Бразилии на ЧМ-2026.

