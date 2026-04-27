Полузащитник Тоттенхэма пропустит ЧМ-2026 из-за тяжелой травмы

Хави Симонс останется вне игры до конца этого года.
Сегодня, 10:26       Автор: Игорь Мищук
Хави Симонс / Getty Images

Полузащитник Тоттенхэма и сборной Нидерландов Хави Симонс выбыл на длительный срок из-за травмы.

23-летний футболист получил тяжелое повреждение в матче 34-го тура английской Премьер-лиги против Вулверхэмптона (1:0) 25 апреля и был унесен с поля на носилках на 63-й минуте встречи.

Читай также: Хавбек Тоттенхэма получил серьёзную травму

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, игроку диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена.

Точные сроки восстановления нидерландского хавбека пока не называются, однако он будет вынужден пропустить остаток текущего сезона, чемпионат мира-2026 и сможет вернуться в строй только в 2027 году.

В нынешнем сезоне Симонс провел за Тоттенхэм во всех турнирах 41 матч, отличившись пятью голами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что защитник Реала не поможет сборной Бразилии на ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чм-2026 тоттенхэм сборная Нидерландов Хави Симонс

Статьи по теме

Хавбек Тоттенхэма получил серьёзную травму Хавбек Тоттенхэма получил серьёзную травму
Вест Хэм усугубил положение Тоттенхэма Вест Хэм усугубил положение Тоттенхэма
Тоттенхэм официально объявил о назначении нового тренера Тоттенхэм официально объявил о назначении нового тренера
Календарь Шахтера: "горняки" обыграли Кудривку перед полуфиналом Лиги конференций Календарь Шахтера: "горняки" обыграли Кудривку перед полуфиналом Лиги конференций

Видео

Яремчук оформил свой первый дубль за Лион
Яремчук оформил свой первый дубль за Лион

