Хавбек Тоттенхэма получил серьёзную травму

Игрока унесли на носилках в матче с Вулвс.
Сегодня, 07:45       Автор: Валентина Чорноштан
Хави Симонс / Getty Images
Хави Симонс / Getty Images

Вчера, 25 апреля, Тоттенхэм обыграл Вулверхэмптон со счетом 1:0 в 34-м туре чемпионата Англии.

Однако во время игры Хави Симонс неудачно упал после столкновения с защитником соперника Уго Буэно. Следовательно, хавбека унесли с поля на носилках.

На пресс-конференции после матча главный тренер Тоттенхэма Роберто Де Дзерби поделился информацией касательно повреждения 22-летнего игрока.

"У Хави проблема с коленом. В ближайшие дни, в понедельник или вторник, мы проведем обследование. Травмы колена отличаются от мышечных. Он почувствовал боль. Я говорил с ним две-три минуты назад – сейчас он чувствует себя лучше, чем сразу после травмы", — приводят слова наставника The Athletic.

Тем временем Арсенал одержал минимальную победу над Ньюкаслом.

Яремчук оформил свой первый дубль за Лион

