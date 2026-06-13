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Футбол

Команда победитель Лиги Европы нацелилась на Трубина

Украинский вратарь может уйти в АПЛ.
Сегодня, 14:46       Автор: Валентина Чорноштан
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Анатолий Трубин может сменить Бенфику на Астон Виллу, сообщает Sport Witness.

Голкипер сборной Украины привлёк внимание победителя Лиги Европы в сезоне‑2025/26. Добавим, что лиссабонская команда готова рассмотреть предложения по украинцу.

Отмечается, что интерес клуба из Бирмингема к Трубину объясняется тем, что их текущий вратарь Эмилиано Мартинес может переехать в чемпионат Италии.

Добавим, что в соглашении Анатолия с Бенфикой есть пункт об отступных в размере около 100 млн евро, что может усложнить трансфер для Астон Виллы.

К слову, Трубин и Судаков получили нового тренера в Бенфике.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла Бенфика Лиссабон Анатолий Трубин

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