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Усик поставил точку в вопросе потенциального боя с экс-чемпионом UFC

Украинский боксер отреагировал на слухи о возможном поединке против Джона Джонса.
Вчера, 23:48       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Экс-абсолют супертяжелого дивизиона Александр Усик прокомментировал информацию о возможном бое против бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Джона Джонса.

Ранее американский боец отбросил вероятность подобного поединка, о чем напомнили украинскому боксеру.

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Сам Усик после этого также заявил, что не собирается драться с Джонсом.

"Я думаю, что это невозможно. Я не буду говорить об этом. Это другой вид спорта, это другая ситуация", - сказал Усик в комментарии All Out Fighting.

Напомним, что наиболее вероятным соперником Усика для последнего боя считается еще один экс-чемпион Деонтей Уайлдер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Джон Джонс

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