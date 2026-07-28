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Футбол

Реал определился с судьбой Винисиуса на фоне заинтересованности Арсенала

Мадридский клуб надеется продлить контракт с бразильским вингером.
Вчера, 22:52       Автор: Игорь Мищук
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Мадридский Реал не собирается продавать своего вингера Винисиуса Жуниора, несмотря на интерес к нему со стороны лондонского Арсенала.

Как сообщает Sky Sports, "сливочные" уверены, что смогут договориться о продлении контракта с 26-летним футболистом, действующее соглашение которого с клубом истекает летом 2027 года.

Читай также: Реал вновь готовит новое соглашение для Винисиуса

Реал подготовил новый договор для бразильского вингера, а на этой неделе должны состояться очередные переговоры руководства клуба с представителями игрока, на которых стороны обсудят его будущее.

В сохранении бразильца в составе заинтересованы главный тренер "сливочных" Жозе Моуринью и президент клуба Флорентино Перес.

В прошлом сезоне Винисиус провел за Реал во всех турнирах 53 матча, записав на свой счет 22 гола и 14 результативных передач.

На чемпионате мира-2026 вингер в составе сборной Бразилии сыграл пять поединков, отличившись четырьмя забитыми мячами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Реал согласовал приобретение вингера Лейпцига.

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