Моуринью разрушил трансфер лучшего игрока ЧМ-2026

Реал отказался от Родри из-за своего наставника.

Реал не планирует подписывать полузащитника Манчестер Сити Родри, сообщает As.

По информации источника, испанский хавбек не вписывается в игровую модель мадридской команды при Жозе Моуринью.

Отмечается, что португальский специалист в новом сезоне не собирается делать ставку на контроль мяча и позиционный футбол, которые считаются сильными сторонами Родри.

Однако при этом в клубе высоко оценивают способности испанца, а сам 30‑летний полузащитник хотел бы вернуться в Ла Лигу и продолжить карьеру в Мадриде.

Тем временем Реал хочет переманить вингера Лейпцига, который был близок к переходу в ПСЖ.

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