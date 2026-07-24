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Футбол

Представители Реала уже встретились с агентами хавбека Ман Сити

Игрок согласен на трансфер.
Сегодня, 12:24       Автор: Валентина Чорноштан
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Реал продолжает работу над трансфером полузащитника Манчестер Сити Родри, сообщает Sky Sport.

Отмечается, что представители мадридского клуба встретились с агентами испанского хавбека в ресторане неподалёку от столицы Испании.

Реал рассматривает Родри как одну из приоритетных целей и готов предложить ему контракт до 2030 года. Сам футболист якобы готов вернуться в Испанию.

Добавим, что его соглашение с Манчестер Сити действует до лета 2027 года, а английский клуб уже сделал игроку предложение о продлении контракта, однако договориться сторонам пока не удалось.

К слову, команда  из АПЛ потеряла надежду подписать воспитанника Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Реал Мадрид Родри

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