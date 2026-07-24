Клуб Серии А обратился в Бенфику по поводу трансфера Анатолия Трубина
Ювентус запросил у Бенфики условия трансфера Трубина.
Итальянская команда продолжает поиски нового вратаря и обратилась к Бенфике за информацией о возможном трансфере голкипера сборной Украины Анатолия Трубина. Отмечается, что в свою очередь 24-летний украинец рассматривается туринским клубом в качестве нового игрока на сезон‑2026/27.
Добавим, что также ещё одним кандидатом на подписание для Ювентуса является вратарь Пармы Дион Судзуки и Эмилиано Мартинес из Астон Виллы, с которым договориться о его переходе пока не удаётся.
#Juventus have asked info for #Benfica’s goalkeeper Anatoliy #Trubin and #Parma’s gk Zion #Suzuki. Dibu #Martinez (Aston Villa) is #Juve’s main target, but there is no agreement between the clubs, as of now. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 23, 2026
Тем временем лиссабонский коллектив не намерен дёшево отпускать Трубина и оценивает его примерно в 40 млн евро. Контракт украинского голкипера с португальским клубом рассчитан до 2028 года.
Ранее наставник Бенфики загадочно ответил о будущем украинского голкипера.
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