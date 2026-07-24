Клуб Серии А обратился в Бенфику по поводу трансфера Анатолия Трубина

Ювентус запросил у Бенфики условия трансфера Трубина.

Итальянская команда продолжает поиски нового вратаря и обратилась к Бенфике за информацией о возможном трансфере голкипера сборной Украины Анатолия Трубина. Отмечается, что в свою очередь 24-летний украинец рассматривается туринским клубом в качестве нового игрока на сезон‑2026/27.

Добавим, что также ещё одним кандидатом на подписание для Ювентуса является вратарь Пармы Дион Судзуки и Эмилиано Мартинес из Астон Виллы, с которым договориться о его переходе пока не удаётся.

Тем временем лиссабонский коллектив не намерен дёшево отпускать Трубина и оценивает его примерно в 40 млн евро. Контракт украинского голкипера с португальским клубом рассчитан до 2028 года.

Ранее наставник Бенфики загадочно ответил о будущем украинского голкипера.

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