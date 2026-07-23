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Футбол

Челси намерен приобрести защитника сборной Франции

Максенс Лакруа оценивается в 55 млн фунтов.
Вчера, 22:30       Автор: Андрей Безуглый
Максенс Лакруа / Getty Images
Максенс Лакруа / Getty Images

Челси пытается выкупить Максенса Лакруа, сообщает Sky Sports.

По информации издания, "синие" уже практически достигли договоренности с Кристал Пэлас.

"Орлы" оценивают 26-летнего француза в минимум 55 млн фунтов - именно за такую сумму Брайтон продал Жан-Поля ван Хекке.

Опираясь на трансфер нидерландца, Кристал Пэлас и ведет переговоры с Челси. Скорее всего, клубы вскоре достигнут компромисса.

В прошлом сезоне АПЛ Максенс Лакруа провел 35 матчей, забил гол и отдал два ассиста.

Ранее также сообщалось, что Арсенал готовит предложение по лидеру Ньюкасла.

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