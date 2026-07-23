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Футбол

Норвегия подает официальную жалобу на Трампа и ФИФА

Президент федерации вступается за честность футбола после вмешательства Трампа.
Сегодня, 20:34       Автор: Валентина Чорноштан
Джанни Инфантино, Дональд Трамп / Getty Images
Джанни Инфантино, Дональд Трамп / Getty Images

Норвегия подаст жалобу в ФИФА из‑за возможного вмешательства Трампа в решение по Балогуну,  передаёт Sweden Herald.

Напомним, что президент США якобы попросил ФИФА пересмотреть дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна, после чего отстранение футболиста отменили.

Теперь же президент Федерации футбола Норвегии Лизе Клавенесс намерена обратиться в этический комитет ФИФА из‑за возможного вмешательства Дональда Трампа в работу организации во время чемпионата мира‑2026.

Клавенесс считает, что решение могло быть принято под внешним давлением и с нарушением установленной процедуры. По её мнению, подобный прецедент создаёт опасный путь для мирового футбола и подрывает фундаментальные спортивные правила.

Тем временем Интер Майами переманили Каземиро, а теперь им грозит наказание.

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