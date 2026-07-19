ФИФА проанализирует влияние перерывов на гидратацию после завершения ЧМ

ФИФА оценит влияние гидратационных пауз после чемпионата мира‑2026.

Глава отдела глобального развития футбола ФИФА Арсен Венгер заявил, что после чемпионата мира‑2026 организация проанализирует эффективность обязательных гидратационных пауз.

По словам Венгера, трёхминутные остановки не повлияли на результаты матчей, однако реакция болельщиков будет учтена, сообщает ESPN.

Паузы были введены для защиты игроков от жары и проводились на всех матчах независимо от погодных условий. При этом тренеры использовали их для тактических установок, а вещатели — как дополнительное рекламное время.

К слову, сборная Франции повторила антирекорд чемпионата Европы‑1968.

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