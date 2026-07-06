"Органы ФИФА независимы": Инфантино отреагировал на скандал с отменой дисквалификации Балогуна

Глава ФИФА признал факт разговора с президентом США, но подчеркнул, что никто не влияет на решения организации.

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на решение Дисциплинарного комитета организации о приостановке дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

Также глава Международной федерации футбола рассказал о разговоре с президентом США Дональдом Трампом об удалении футболиста.

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"Я ознакомился с публичными комментариями по поводу решения независимого Дисциплинарного комитета ФИФА относительно дисквалификации Фоларина Балогуна и хотел бы еще раз подчеркнуть один из фундаментальных принципов управления ФИФА. Судебные органы ФИФА являются независимыми. Они действуют автономно, применяют Дисциплинарный кодекс ФИФА и принимают решения по делам на основании действующих регламентов и конкретных рассматриваемых фактов. Их независимость имеет решающее значение для доверия к футболу и его целостности, и это всегда должно уважаться.

Да, я регулярно обсуждаю с президентом США вопросы, связанные с чемпионатом мира ФИФА, и в данном случае я действительно получил звонок от президента Дональда Трампа - так же, как получаю звонки от глав государств, чиновников, представителей футбольного сообщества и руководителей компаний со всего мира по самым разным вопросам. Во время нашего разговора я объяснил, что идет юридический процесс с участием независимых судебных органов ФИФА и что дело будет в должное время решено компетентными органами. Именно так работает система ФИФА, и это принцип, которого я всегда буду придерживаться.

Я знакомлюсь с решениями Дисциплинарного комитета ФИФА после их принятия. Иногда они меня удивляют. Иногда я с ними согласен, а иногда - нет. Однако я всегда уважаю эти решения и автономию органов, которые их принимают. Нравится ли нам лично то или иное решение, не имеет никакого значения. Именно уважение к независимым институтам и верховенству закона защищает целостность наших турниров и обеспечивает доверие к ФИФА при любых обстоятельствах", - приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.

Напомним, что Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной (2:0) и должен был пропускать следующий поединок плей-офф против Бельгии. Однако позже ФИФА приостановила дисквалификацию форварда сборной США.

Ранее сообщалось, что ФИФА также отклонила апелляцию Бельгии на приостановку дисквалификации Балогуна.

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