Португалия - Испания 0:1: обзор матча и результат игры 06.07.2026

В понедельник, 6 июля, в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2026 состоялся матч, в котором встречались сборные Португалии и Испании.

Испанская команда взяла верх в пиренейском дерби благодаря позднему голу, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

Первый тайм соперники провели в равной борьбе и до перерыва обошлись без забитых мячей, хотя и имели свои моменты. Испанцы действовали немного острее, однако в своих эпизодах Микель Оярсабаль и Дани Ольмо пробили мимо ворот, а с ударом Ламина Ямаля и добиванием от Алекса Баэны справился Диогу Кошта.

Со стороны португальской сборной хороший шанс отличиться на 37-й минуте имел Криштиану Роналду, пробивая в падении, но его удар в прыжке уверенно забрал Унаи Симон. А вскоре после розыгрыша углового и мощного удара от Нуну Мендеша мяч рикошетом от защитника угодил в перекладину.

Во второй половине встречи моментов стало меньше, и постепенно казалось, что игра приближается к неизбежному дополнительному времени. Однако под конец матча сработали замены Луиса де ла Фуэнте, который выпустил на поле, в частности, автора результативной передачи и автора победного гола. На первой компенсированной минуте испанцы быстро разыграли штрафной, несколькими передачами оставили не у дел оборону соперника, а Ферран Торрес вывел на ворота Микеля Мерино, который успешно переиграл голкипера ударом в левый нижний угол. Под занавес поединка Бернарду Силва имел шанс спасти португальцев, но пробил головой над перекладиной.

В четвертьфинале ЧМ-2026 Испания встретится с победителем поединка между сборными США и Бельгии, которые сыграют позже.

Статистика матча Португалия - Испания 1/8 финала ЧМ-2026

Португалия - Испания 0:1

Гол: Мерино, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 0.60 - 1.77

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 10 - 15

Удары в створ: 2 - 6

Угловые: 3 - 7

Фолы: 9 - 13

Португалия: Д. Кошта - Канселу (Далот, 71), Диаш, Вейга, Мендеш (Семеду, 56) - Невеш, Витинья (Б. Силва, 83) - Нету (Консейсау, 82), Б. Фернандеш - Фелиш (Леау, 71) - Роналду.

Испания: Симон - Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья - Родри, Педри (Руис, 85) - Ямаль, Ольмо (Мерино, 85), Баэна (Торрес, 75) - Оярсабаль (Иглесиас, 90+7).

Предупреждения: Вейга, Торрес - Б. Силва.

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