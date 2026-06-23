Португалия - Узбекистан 5:0: обзор матча и результат игры 23.06.2026

Во вторник, 23 июня, сборная Португалии встречалась с Узбекистаном в рамках второго тура группового раунда чемпионата мира-2026.

Подопечные Роберто Мартинеса уверенно разобрались со своим соперником, одержав разгромную победу со счетом 5:0.

После неудачного старта на ЧМ-2026 с ничьей 1:1 против ДР Конго португальцы еще в первом тайме поединка с узбекистанцами сняли все вопросы о победителе, доведя результат до разгромного. Уже на шестой минуте встречи Криштиану Роналду откликнулся на ближней на прострел с правого фланга от Жоау Канселу и в касание отправил мяч в сетку, став тем самым первым в истории футболистом, который забивал на шести чемпионатах мира.

Читай также: Роналду установил рекорд чемпионатов мира

Вскоре сборная Португалии в полукруге перед штрафной соперника заработала штрафной, который результативным ударом в левый нижний угол успешно исполнил Нуну Мендеш. Узбекистанцам на 29-й минуте удалось отправить мяч в ворота португальцев, когда Азиз Ганиев эффектным дальним ударом поразил левую девятку, однако гол отменили из-за фола в атаке, который предшествовал забитому мячу. А на 39-й минуте Роналду оформил дубль, получив мяч от Бруну Фернандеша справа в штрафной и пробив под дальнюю стойку.

Во второй половине встречи португальская сборная продолжала владеть инициативой и добила своего соперника. На 60-й минуте Бруну выполнил прострел низом с углового на ближнюю, а мяч после суматохи во вратарской оказался в сетке от голкипера узбекистанцев Абдувахида Нематова. А под занавес поединка точку поставил Рафаэл Леау, который, оставшись без опеки, успешно сыграл на подборе в штрафной и расстрелял левую девятку.

После двух туров Португалия имеет в своем активе четыре очка, а Узбекистан оба своих матча проиграл.

Другой поединок второго тура в группе K между сборными Колумбии и ДР Конго состоится позже.

Статистика матча Португалия - Узбекистан Конго 2-го тура группового этапа ЧМ-2026

Португалия - Узбекистан 5:0

Голы: Роналду, 6, 39, Мендеш, 17, Нематов, 60 (аг), Леау, 87

Ожидаемые голы (xG): 2.41 - 0.825

Владение мячом: 66% - 34%

Удары: 17 - 7

Удары в створ: 9 - 2

Угловые: 3 - 2

Фолы: 14 - 15

Португалия: Д. Кошта - Канселу (Семеду, 46), Диаш, Вейга, Мендеш - Невеш (Б. Силва, 76), Витинья (Леау, 83) - Нету (Консейсау, 46), Б. Фернандеш, Фелиш (Тринкау, 63) - Роналду.

Узбекистан: Нематов - Ашурматов, Хусанов, Абуллаев - Каримов (Жиянов, 90+2), Хамробеков (Мозговой, 46), Шукуров (Есанов, 90+2), Насруллаев (Алижонов, 46) - Файзуллаев (Сергеев, 73), Ганиев - Шомуродов.

Предупреждения: Вейга - Хамробеков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!