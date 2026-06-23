Роналду стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на чемпионатах мира

Сборная Португалии во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 одержала разгромную победу 5:0 над Узбекистаном.

Дубль в этом поединке еще в первом тайме оформил Криштиану Роналду. Сначала 41-летний нападающий открыл счет в матче на шестой минуте, замкнув прострел с фланга от Жоау Канселу, а на 39-й минуте воспользовался отличной передачей на ход от Бруну Фернандеша и довел результат до 3:0.

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Для Роналду эти голы стали девятым и десятым на чемпионатах мира, что сделало его лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии на мировых первенствах.

С вершины списка голеадоров национальной команды на Мундиалях Криштиану сместил Эусебиу, в активе которого девять забитых мячей.

Всего же на счету Роналду 145 голов и 46 результативных передач в 230 матчах в составе сборной Португалии.

Напомним, что также Роналду установил рекорд чемпионатов мира, став первым в истории футболистом, который забивал на шести мировых первенствах.

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